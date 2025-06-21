Кремль не задовольниться захопленням чотирьох областей.

Російський диктатор Володимир Путін використовує "буферні зони" як привід для розширення територіальних домагань Росії на Україну, зазначають аналітики американського Інституту вивчення війни.

У ISW нагадують, що Путін під час свого виступу на Петербурзькому економічному форумі заявив, що російські війська вже "опинилися" на територіях за межами чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала, а потім нагадав приказку "де ступає нога російського солдата, там і Росія".

При цьому він заявив, що "в принципі" не виключає захоплення Росією міста Суми, хоча, за його словами, наразі Росія не переслідує цієї мети. Також аналітики зазначають, що російські чиновники закликали Путіна створити "буферну зону" в Дніпропетровській області, щоб захистити окуповану Донецьку область від українських ударів, а також виправдовували російський наступ на північ Харківської області як спробу захистити місто Білгород від українських обстрілів.

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У ISW зазначають, що пропоновані російськими чиновниками "буферні зони" простягалися б на східні Харківську та Дніпропетровську області - дві області, які Росія ще не анексувала незаконно.

"Кремль продовжує демонструвати, що він не задовольниться захопленням Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей і буде використовувати буферні зони як привід для виправдання своїх територіальних амбіцій за межами цих чотирьох областей", - підкреслюють аналітики.

Путін про війну в Україні

20 червня Путін виступив із низкою публічних заяв, у яких, зокрема, допустив окупацію міста Суми.

"У Сумській області глибина зони безпеки становить від 10 до 12 км, далі - місто Суми, обласний центр. У нас немає завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю", - сказав Путін.

Він також вкотре звинуватив Україну і Захід у початку війни. За його словами, західні противники Росії та українські "неонацисти" буквально "змусили" Москву визнати псевдонезалежність "ДНР/ЛНР" і надавати їм збройну підтримку.

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