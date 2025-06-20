Диктор побідкався, що його війська змушені створювати "зону безпеки" в Сумській області.

Російський правитель Володимир Путін заявив, що Росія не має на меті окуповувати місто Суми, однак він такої ймовірності не виключає. Свою заяву диктатор зробив на "Петербурзькому міжнародному економічному форумі 2025", повідомляють російські медіа.

Він, зокрема, пояснив, чому російські війська створюють "зону безпеки" вздовж кордону з Україною у Сумській області. За його словами, Росія нібито змушена це робити.

"Вони (ЗСУ, - ред.) зайшли в Курську область, натворили масу злочинів, причому злочинів проти цивільного населення. Ми їх звідти вивели з великими для них втратами, а тепер змушені створювати зону безпеки вздовж лінії кордону, тому що вони постійно атакують звідти за допомогою артилерії, БпЛА", - сказав російський диктатор.

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За його словами, на Сумщині глибина цієї "зони безпеки" вже становить 10-12 кілометрів.

"У Сумській області глибина зони безпеки становить від 10 до 12 км, далі – місто Суми, обласний центр. У нас нема завдання забрати Суми, але в принципі я цього не виключаю", - додав Путін.

Плани Кремля щодо України: останні заяви

Як повідомляв раніше УНІАН, Путін видав порцію нових абсурдних заяв про війну. Він, зокрема, заявив, що РФ не домагається капітуляції з боку України. Також назвав українців і росіян "одним народом".

Також прессекретар Кремля Дмитро Пєсков 20 червня сказав, що Росія планує продовжувати свою "спеціальну військову операцію в Україні" для досягнення своїх цілей. За його словами, наразі політико-дипломатичні засоби врегулювання ситуації в Україні неможливі, тому РФ продовжуватиме досягати мети колишніми методами.

Він також прокоментував можливість наступного раунду мирних переговорів, зазначивши, що Росія і Україна визначать дату спільно.

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