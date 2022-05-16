На зустрічі нібито не йшлося про використання сил ОДКБ у військових діях проти України.

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі "Організації договору про колективну безпеку" (ОДКБ) детально поінформував своїх "однодумців" про війну проти України.

Про це пише пропагандистське РИА Новости з посиланням на генсека організації Станіслава Зася.

За його словами, на зустрічі нібито не йшлося про використання сил ОДКБ у військових діях проти України.

"Путін докладно поінформував колег з ОДКБ про перебіг спецоперації в Україні, питання щодо використання сил ОДКБ в Україні на саміті не ставилося", - заявив генсек.

Як повідомляв УНІАН, в понеділок, 16 травня, в Москві почався перший з 2019 року очний саміт Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) яку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Президент РФ Володимир Путін на ювілейному саміті ОДКБ анонсував спільні навчання, а Олександр Лукашенко - закликав до згуртування блоку.

Водночас прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував членів Організації Договору колективної безпеки через конфлікт з Азербайджаном 2020 року. Політик закликав до синхронізації дій.

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