Вони пройдуть восени.

Президент РФ Володимир Путін на ювілейному саміті ОДКБ анонсував спільні навчання, а Олександр Лукашенко-закликав до згуртування блоку.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"На осінь запланована ціла серія спільних військових навчань ОДКБ, їхня кількість буде розширюватися", - заявив Путін.

Він також пропонує надати СНД (до Співдружності входять Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Росія, Молдова, Киргизстан, Білорусь, Вірменія, Казахстан) статус спостерігача в ОДКБ.

Також на саміті Олександр Лукашенко закликав до згуртування ОДКБ. Він упевнений, що якби організація "відразу виступила єдиним фронтом" - не було б санкцій.

Лукашенко заявив, що для зміцнення ОДКБ треба посилити політичну взаємодію, підвищити механізм консультацій: позиції повинні бути єдині.

Як повідомляв УНІАН, в понеділок, 16 травня, в Москві почався перший з 2019 року очний саміт Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) яку входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія і Таджикистан.

Раніше Казахстан запевнив, що не допомагатиме Російській Федерації обходити санкції країн Заходу, введені через війну проти України. А Азербайджан висловив готовність прийняти у себе українсько-російські переговори.

Головне управління розвідки Міноборони України наприкінці квітня повідомляло, що члени Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) не підтримують Росію і не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

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