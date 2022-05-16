Прем'єр-міністр Вірменії заявив, що партнери по ОДКБ проігнорували прохання щодо Азербайджану.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував членів Організації Договору колективної безпеки через конфлікт з Азербайджаном 2020 року. Політик закликав до синхронізації дій.

Відповідну заяву Пашинян зробив під час засідання ОДКБ.

У рамках засідання Олександра Лукашенко запропонував країнам-членам організації реагувати разом на загрози єдиним фронтом. У свою чергу Пашинян заявив, що"не може сказати, що організація реагувала так, як очікувала Республіка Вірменія".

При цьому політик вказав, що у 2020 році, коли між Вірменією та Азербайджаном з новою силою розгорівся збройний конфлікт, Єреван закликала ОДКБ не продавати зброю Баку, але прохання проігнорували.

"Щодо голосувань країн-членів нашої організації, часто наші голосування не дуже синхронні. Але це не нове питання, Це довгий час супроводжує нашої організації. Вірменія неодноразово підіймала це питання, ми в робочому порядку це питання обговорювали, і я думаю, що це питання потребує подальшого обговорення теж", - підсумував прем'єр Вірменії.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував мирне населення.

13 березня РФ стала перекидати частину "миротворчого" контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну з метою термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ. Також залучалася велика кількість бойовиків-найманців з інших країн, зокрема Сирії та Сербії.

25 березня Вірменія звинуватила збройні сили Азербайджану у порушенні лінії розмежування в зоні відповідальності "Російської миротворчої місії" 24 березня і захопленні села Парух в невизнаній Нагірно-Карабаській Республіці.

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