Глава британської Служби безпеки зазначив, що всього вислали понад 600 дипломатів та офіційних осіб РФ

Велика Британія у 2022 році відмовили у візі більш ніж 100 російським дипломатам. Причина відмов – загроза національної безпеки.

Глава британської Служби безпеки Кен МакКаллум зазначив, що з країн Європи вислали понад 400 підозрюваних у шпигунстві росіян, що завдало "найзначніший стратегічний удар" по російській розвідці. При цьому він вказав, що всього вислано понад 600 дипломатів і офіційних осіб РФ.

"Це завдало найзначнішого стратегічного удару по російських розвідувальних службах в новітній європейській історії. І разом зі скоординованими хвилями санкцій їх масштаб застав Путіна зненацька", - цитує МакКаллума видання The Gardian.

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При цьому він нагадав, що масово висилати росіян Лондон почав після отруєння нервово-паралітичною речовиною Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Солсбері в 2018 році.

Російські шпигуни в Європі - що відомо

Західні спецслужби вважають, що найбільше російських шпигунів під виглядом дипломатів працюють у Німеччині. Так, в кінці серпня запідозрили в шпигунстві на користь РФ двох високопосадовців з федерального Міністерства економіки Німеччини.

7 жовтня підозрюваний у шпигунстві на користь Москви отримав візу до Німеччини, а 18 жовтня главу нацагентства кібербезпеки Арне Шенбома звільнили через зв'язки з російською розвідкою.

11 листопада екс-охоронець посольства Великої Британії в Берліні Девід Баллантайн Сміт зізнався у шпигунстві на користь Кремля під час роботи в Німеччині.

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