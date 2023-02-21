Російський диктатор офіційно скасував свій указ 2012 року про прагнення РФ зблизитися з ЄС та США.

Російський диктатор Володимир Путін остаточно розірвав зовнішньополітичні відносини із Заходом й оголосив про новий курс дипломатії для Росії.

Зокрема, у вівторок, 21 лютого, президент РФ скасував свій минулий указ 2012 року про зовнішньополітичний курс Росії, який був націлений на послідовну реалізацію Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь з США (СНД), а також на поліпшення відносин з країнами ЄС, пише Meduza.

В цей же день Путін підписав новий указ, аргументувавши це "глибокими змінами, що відбуваються в міжнародних відносинах", а також національними інтересами Росії.

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За даними видання, скасування минулого зовнішньополітичного курсу Росії означає кінець участі Кремля у виконанні ряду інших міжнародних зобов'язань, крім договору (СНД). В указі від 2012 року Росією фіксувалися зобов'язання:

створити сприятливі зовнішні умови для довгострокового розвитку;

відстоювати основоположні принципи Статуту ООН, зокрема, принципи про розвиток дружніх відносин між державами на основі рівноправності, поваги їх суверенітету і територіальної цілісності;

продовжувати шукати шляхи розв'язання питання Придністров'я на основі поваги суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови;

продовжувати активно розширювати взаємодію з Білоруссю в рамках Союзної держави;

активно сприяти становленню частково визнаних Абхазії й Південної Осетії як сучасних демократичних держав.

Відносно ЄС минулий зовнішньополітичний курс Росії припускав спільну роботу над створенням єдиного економічного і людського простору від Атлантичного до Тихого океану, розвиток єдиного енергетичного комплексу Європи, а також здійснення заходів для безвізового режиму В при короткострокових поїздках. З приводу партнерства з США в указі також згадувалася робота про посилення співпраці й лібералізація візового режиму.

Також в документі були зафіксовані прагнення РФ про стратегічне партнерство з КНР, Індією і В'єтнамом, а також плани розвивати взаємовигідне співробітництво з Японією, Кореєю, Австралією, Новою Зеландією. В указі також йшлося про наміри РФ розвивати відносини з НАТО відповідно до "російських інтересів".

Путін вирішив остаточно віддалити Росію від Заходу

Відзначимо, що в рамках свого сьогоднішнього Послання до Федеральних Зборів російський президент Володимир Путін вирішив поставити остаточну крапку у відносинах із Заходом.

Диктатор публічно звинуватив США та інших міжнародних партнерів України в тому, що вони самі спровокували РФ почати повномасштабну агресію проти Києва.

Це викликало відповідну реакцію з боку Адміністрації президента США Джо Байдена. Зокрема, радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван підкреслив, що ніхто не нападає на Росію, а держсекретар США Ентоні Блінкен назвав дії Путіна "безвідповідальними".

Як прокоментував соціолог Віктор Небоженко, Путін вже залишився сам на сам у боротьбі проти Заходу: у нього закінчився запас так званих "червоних ліній".

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