Президент РФ звинуватив "західні еліти і київський режим" у розпалюванні "конфлікту"

Президент Російської Федерації Володимир Путін видав нову порцію маячні щодо війни проти України. Він знову заявив, що РФ "не воює з народом України".

"Ми не воюємо з народом України, Про це я вже багато разів говорив, сам народ України став заручником "київського режиму" і його "західних господарів", які фактично окупували цю країну в політичному, військовому, економічному сенсі. Відповідальність за розпалювання українського конфлікту, за ескалацію, зростання кількості жертв повністю лежить на "західних елітах і київському режимі", - заявив Путін у Посланні до Федеральних Зборів РФ.

Крім того, російський лідер звинуватив Захід у "використанні України як полігону проти Росії".

Відео дня

Війна в Україні - що відомо

Захисники України за 20 лютого відбили атаки росіян в районі 11 населених пунктів, а саме Гряниківки та Масютівки Харківської області; Білогорівки - Луганської та Васюківки, Берхівки, Бахмута, Василівки, Новобахмутівки, Водяного, Невельського та Мар'їнки на Донеччині

Крім того, українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки російських військ і удар по ЗРК на вогневій позиції.

У свою чергу окупанти завдали шість ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Також противник здійснив 86 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Станом на 21 лютого 2023 року втрати російської армії перевищили 144 тисячі людина.

Вас також можуть зацікавити новини: