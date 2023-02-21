Минулого року виступ глави країни-агресора скасували нібито через його "напружений графік".

У вівторок, 21 лютого 2023 року, президент Російської Федерації Володимир Путін виступає з посланням до Федеральних зборів. Очікується, що глава країни-агресора говоритиме про війну в Україні.

Зазначимо, що виступ Путіна перед парламентом РФ відбудеться напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 24 лютого. Не відкидається, що у заході "засвітяться" російські окупанти, які беруть участь у так званій "СВО" (так у Кремлі називають війну).

Путін виступає перед Федеральними Зборами 21 лютого 2023 року - онлайн

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Про що говоритиме Путін у Посланні до парламенту РФ

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Путін озвучить під час свого звернення оцінку того, що відбувається на війні в Україні, оцінку ситуації на політичній арені, а також озвучить бачення майбутнього РФ.

Як говорив російський правозахисник Марк Фейгін, найімовірніше, глава РФ буде стверджувати, що його перемога полягає в "збереженні" своєї країни.

Не відкидається, що напередодні річниці вторгнення російський диктатор буде говорити про соціальний захист солдатів та їхніх сімей.

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