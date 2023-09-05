Диктатор продовжує звинувачувати українців у нацизмі.

Російський диктатор Путін заявив, що Захід "поставив на чолі сучасної України етнічного єврея", щоб "прикрити антилюдську сутність" країни.

"Це робить всю ситуацію надзвичайно огидною, що етнічний єврей прикриває героїзацію нацизму і прикриває тих, хто очолював свого часу Голокост в Україні, а це знищення півтора мільйонів людей", - заявив він у коментарі журналісту російського пропагандистського телеканалу.

При цьому Путін заявив, що "найкраще це розуміють прості громадяни Ізраїлю", запропонувавши подивитися, що вони "говорять в Інтернеті".

У Міністерстві закордонних справ України закликали світову спільноту засудити антисемітські висловлювання Путіна.

"Хронічна фіксація Путіна на етнічному походженні українського президента є черговим проявом глибоко вкоріненого антисемітизму російських еліт", - написав представник МЗС Олег Ніколенко на своїй сторінці в Facebook.

Заяви Путіна про Зеленського

Нагадаємо, що цього літа Путін назвав президента України "ганьбою єврейського народу", заявивши, що його друзі євреї не вважають Зеленського таким. Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів на слова диктатора.

Пізніше український президент заявив, що російський диктатор є "другим королем антисемітизму після Гітлера".

Раніше глава Міністерства закордонних справ Росії Лавров також робив скандальні заяви - він порівняв Зеленського з Гітлером, заявивши, що у того була "єврейська кров".

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