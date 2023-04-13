Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну довелося особисто постаратися, щоб згладити напружені відносини між главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу й засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.
Для цього російський диктатор у лютому 2023 року організував між ними таємну зустріч. За даними The New York Times: своїх поплічників Путін викликав "на килим" одночасно 22 числа.
Відповідні деталі з'ясували ЗМІ, посилаючись на секретні матеріали Пентагону. Як відомо, документи потрапили в розпорядження до NYT 7 квітня.
У них говориться, що Пригожин й Шойгу посварилися через боєприпаси для найманців ПВК "Вагнер". Тоді Пригожин звинувачував Міноборони РФ у тому, що військове командування РФ не надає їх у достатній кількості.
"Зустріч майже напевно стосувалася, принаймні частково, публічних звинувачень Пригожина й напруженості, яка виникла через це у відносинах з Шойгу", - сказано в документі.
Напружені відносини між Шойгу та Пригожиним
Нагадаємо, що в боротьбі за владу два фактичних "ватажка" військових формування РФ - приватного Пригожин й державного Шойгу - регулярно "дражнять" один одного новими провокаціями, демонструючи громадянам РФ, що в Кремлі не все настільки "добре", як це намагається продемонструвати лідер РФ Володимир Путін.
25 лютого засновник ПВК "Вагнер" оголосив "полювання" на зятя Шойгу, звинувативши його в антиросійській позиції. Також нещодавно Пригожин написав листа Шойгу, розкритикувавши дії Міноборони РФ через великі втрати, які зазнають "вагнерівці" в Україні.