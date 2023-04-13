Журналісти з'ясували подробиці таємної зустрічі, яку лідер РФ Володимир Путін організував, щоб припинити ворожнечу між своїми "мілітаристами".

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну довелося особисто постаратися, щоб згладити напружені відносини між главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу й засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Для цього російський диктатор у лютому 2023 року організував між ними таємну зустріч. За даними The New York Times: своїх поплічників Путін викликав "на килим" одночасно 22 числа.

Відповідні деталі з'ясували ЗМІ, посилаючись на секретні матеріали Пентагону. Як відомо, документи потрапили в розпорядження до NYT 7 квітня.

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У них говориться, що Пригожин й Шойгу посварилися через боєприпаси для найманців ПВК "Вагнер". Тоді Пригожин звинувачував Міноборони РФ у тому, що військове командування РФ не надає їх у достатній кількості.

"Зустріч майже напевно стосувалася, принаймні частково, публічних звинувачень Пригожина й напруженості, яка виникла через це у відносинах з Шойгу", - сказано в документі.

Напружені відносини між Шойгу та Пригожиним

Нагадаємо, що в боротьбі за владу два фактичних "ватажка" військових формування РФ - приватного Пригожин й державного Шойгу - регулярно "дражнять" один одного новими провокаціями, демонструючи громадянам РФ, що в Кремлі не все настільки "добре", як це намагається продемонструвати лідер РФ Володимир Путін.

25 лютого засновник ПВК "Вагнер" оголосив "полювання" на зятя Шойгу, звинувативши його в антиросійській позиції. Також нещодавно Пригожин написав листа Шойгу, розкритикувавши дії Міноборони РФ через великі втрати, які зазнають "вагнерівці" в Україні.

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