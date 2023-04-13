Путін провів зустріч-примирення між Шойгу й Пригожиним в лютому / скріншот

Президенту Російської Федерації Володимиру Путіну довелося особисто постаратися, щоб згладити напружені відносини між главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу й засновником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Для цього російський диктатор у лютому 2023 року організував між ними таємну зустріч. За даними The New York Times: своїх поплічників Путін викликав "на килим" одночасно 22 числа.

Відповідні деталі з'ясували ЗМІ, посилаючись на секретні матеріали Пентагону. Як відомо, документи потрапили в розпорядження до NYT 7 квітня.

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У них говориться, що Пригожин й Шойгу посварилися через боєприпаси для найманців ПВК "Вагнер". Тоді Пригожин звинувачував Міноборони РФ у тому, що військове командування РФ не надає їх у достатній кількості. 

"Зустріч майже напевно стосувалася, принаймні частково, публічних звинувачень Пригожина й напруженості, яка виникла через це у відносинах з Шойгу", - сказано в документі.

Напружені відносини між Шойгу та Пригожиним

Нагадаємо, що в боротьбі за владу два фактичних "ватажка" військових формування РФ - приватного Пригожин й державного Шойгу - регулярно "дражнять" один одного новими провокаціями, демонструючи громадянам РФ, що в Кремлі не все настільки "добре", як це намагається продемонструвати лідер РФ Володимир Путін.

25 лютого засновник ПВК "Вагнер" оголосив "полювання" на зятя Шойгу, звинувативши його в антиросійській позиції. Також нещодавно Пригожин написав листа Шойгу, розкритикувавши дії Міноборони РФ через великі втрати, які зазнають "вагнерівці" в Україні. 

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