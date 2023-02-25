Зятя Шойгу "спіймали" на нібито антивоєнній позиції.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин пообіцяв зловити російського блогера Олексія Столярова, який зятем Сергія Шойгу, за його нібито антивоєнну позицію.

Як пишуть російські Telegram, ще напередодні Столяров "лайкнув" пост іншого блогера - Юрія Дудя, який звинуватив Путіна і його оточення у кривавій і "безглуздій" війні.

Потім Столяров прибрав "лайк", але реакція зятя Шойгу потрапила на "скріни". Зятю Шойгу почали писати росіяни, що підтримують вторгнення, на що той послав їх на фронт: "Z-бидло забули запитати. Іди на фронт, а не п*зди мені тут".

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Блогер опублікував новий пост, написавши, що нічого не "лайкав" і нічого нікому не писав. Столяров також попросив аудиторію "мати свою голову на плечах", натякнувши, що це фейк, а сам він став жертвою маніпуляцій і фотошопу.

Євген Пригожин, коментуючи цей скандал, закликав спіймати Столярова і привести до нього: "Я його навчу протягом шести тижнів, а оскільки я сам є Z-бидлом, то допоможу йому виправитися, відправивши його на бойові дії. Я не зовсім зрозумів першу частину запиту, але оскільки там було питання: "Вдути чи не вдути", то перед цим можна йому "вдути".

Втрати "вагнерівців" в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що вчора, 17 лютого, через місто на Запорізький напрямок повезли 43 автобуси з "вагнерівцями".

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що на сході в деяких штурмових загонах ПВК "Вагнер" та інших підрозділах окупантів втрати становлять до 80% особового складу.

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