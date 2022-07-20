Джеймс Феллон вважає, що Путін не тільки психопат, але ще і нарцис.

Психіатр Джеймс Феллон описав стан президента РФ і заявив, що диктатор - "психопат з ознаками садиста". Експерт вважає, що у Путіна не тільки психопатія, але ще і нарцисичний розлад особистості.

У диктатора було важке дитинство, але травми для психіки він отримував і в дорослому житті, передає слова психіатра видання The Insider.

На думку експерта, у Путіна дійсно були передумови для розвитку так званих розладів особистості кластера B, включаючи психопатію і нарцисичний розлад особистості. Президент РФ не сумнівається в своїх рішеннях, він не намагається виправдатися за свою поведінку, тому що живе в своїх ілюзіях. Диктатор, як і інші психопати, вказав Феллон, готовий роками вичікувати заради вдалого моменту для атаки або помсти.

"Психопати, як шкільні задираки, завжди шукають у своїх жертвах слабкість. Вони майстерно вгадують думки людини або групи людей, яких обрали об'єктом своєї агресії. Психопати - свого роду внутрішньовидові хижаки, чия здобич — інші люди. Як будь-якого агресора, їх провокує слабкість. Головний дар психопатів - зчитувати емоції і спонукання інших людей на тлі нездатності їх відчувати", - зазначив психіатр.

Крім цього, Путіна можна віднести до злоякісних нарцисів. На думку експерта, у диктатора спостерігаються риси садиста.

"Крім важкого дитинства, у дорослому житті Путіна було кілька травм, одна з яких очевидна — розпад Радянського Союзу, який призвів, серед іншого, до створення сучасної незалежної України. Це було схоже на травму молодого Гітлера... Потім у 2011 році Путін став свідком болісної смерті лівійського диктатора Каддафі, що не могло не стривожити його глибинний страх — насильницьку зміну режиму. Все неявне розкрилося в останні кілька років, а особливо яскраво — в останні кілька тижнів до 24 лютого. Путін, як Гітлер, розкрив свою справжню сутність, і стало ясно, що він діє саме як психопат, а не соціопат і вже точно не як звичайна людина з поганими схильностями", - розповів психіатр.

Експерт також вважає, що в поведінці Путіна чітко проглядаються риси серйозного помутніння розуму. Диктатор перейшов від пихатого нарцисизму до параної,

"Запитати терориста або сталініста, у них всьому знайдеться логічне обґрунтування. Що б вони не творили, все робиться раціонально, виправдано і на благо. Те ж саме і з психопатами. Це називається "екстерналізація провини": у всіх своїх проступках вони звинувачують інших. І вони правда вважають, що мають право вершити долі людей. А якщо люди не дотягують до їх стандартів — наприклад, ворог на полі бою проявляє слабкість або будь-яка людина тушується в їх присутності, вони проявляють повну неповагу. Так чинять агресори і психопати, а також диктатори з рисами соціопатії та психопатії. Для Путіна така поведінка раціональна", - вважає експерт.

Путін був холодним, розважливим і спокійним. Він створив собі публічний образ і підтримував його близько 20 років. Але зараз він перестав собою володіти й став вкрай небезпечним.

"Зараз ми бачимо, що він все сильніше втрачає адекватність: він переоцінив свої сили і може піти на крайні заходи — наприклад, стосовно тих, хто дає йому відсіч. Зрозумівши, що українці не мають наміру здаватися, він міг відчути себе в глухому куті. Всі психопати і агресори губляться, якщо зустрічають рішучий опір. Нерідко вони звертаються до втечі, але Путіну бігти нікуди. Він буде відчувати себе загнаним в кут, поки Україна пручається. Він думав, що йому все зійде з рук, а це типова помилка агресорів і психопатів", - вважає Феллон.

Міміка видає Путіна. Він в люті через свою поразку і схожий на загнаного в клітку звіра. У цьому небезпека, вважає психіатр, адже у диктатора є ядерна зброя.

"Я думаю, він розуміє важкі наслідки для себе, і тому він значною мірою ізолювався. Це тільки здається ірраціональною поведінкою, а на ділі він просто перевіряє межі, крапля за краплею, як будь-який хуліган, який перевіряє когось на слабкість. Мовляв, спробуймо, але якщо не вийде, ми відступимо і скажемо: "О ні, все що ми хотіли — це Донбас", - резюмував експерт.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін готує грунт для походу дочки у велику політику.

Вас також можуть зацікавити новини: