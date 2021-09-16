Кілька десятків людей з його оточення підхопили коронавірус.

Президент Росії Володимир Путін, який раніше пішов на самоізоляцію, розповів, чому був змушений так вчинити. За його словами, десятки людей з його оточення захворіли на коронавірус.

Про це Путін сказав під час виступу по відеозв'язку на саміті ОДКБ, пише ТАСС. За його словами, після виявлення хворих він скасував свій візит в Душанбе.

"Мені дуже шкода, але це пов'язано з тим, що в моєму найближчому оточенні, як ви знаєте, виявлені випадки захворювання коронавірусом", - заявив Путін.

"Це не один, не два, а кілька десятків людей", - уточнив він.

Зазначимо, раніше Путін заявляв, що кілька людей з його найближчого оточення захворіли на коронавірус. Зокрема, захворіла людина, яка працює з ним в безпосередній близькості.

Читайте такожУ Кремлі розповіли про здоров'я Путіна, який пішов на самоізоляцію

Про відхід Путіна на самоізоляцію стало відомо 14 вересня.

Зазначимо, 14 квітня Путін заявив, що прищепився другим компонентом вакцини від коронавірусу.

Як повідомив нещодавно український журналіст-міжнародник Іван Яковина, Путін під впливом міністра оборони РФ Шойгу захопився шаманськими обрядами й для участі в них відвідує періодично Сибір.

9 вересня в російському Кремлі пройшла п'ята за рік зустріч президента РФ Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Самі переговори тривали більше 3 годин, а Путін і Лукашенко підписали 28 програм по так званій "союзній державі".

Автор: Віолетта Орлова