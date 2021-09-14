Президент РФ хоче побачити, як на практиці працює вакцина "Спутник V".

Президент РФ Володимир Путін розповів, що близько спілкувався з хворою коронавірусом людиною, провів з нею цілий день.

Таку заяву він зробив на відеонараді з членами уряду РФ. Уривок запису наради публікують російські медіа.

Путін повідомив, що кілька людей з його найближчого оточення захворіли. Зокрема, захворіла людина, яка працює з ним в безпосередній близькості.

"У неї титри впали, вона ревакцинувалась, судячи з усього, запізно. Через 3 дні захворіла. Я напередодні спілкувався з нею цілий день, дуже близько протягом усього дня. Це природний експеримент - подивимося, як реально спрацює на практиці "Спутник V", - висловився він.

Сьогодні стало відомо, що Путін пішов на самоізоляцію, бо в його оточенні зафіксований факт захворювання коронавірусом. Через перехід на самоізоляцію президент Росії не братиме участь в саміті ОДКБ і ШОС в Душанбе.

З ким зустрічався Путін останнім часом

Минулого тижня Путін після візиту на Далекий Схід і відвідування Благовєщенська взяв кілька днів відпочинку і разом з главою Міноборони Сергієм Шойгу відправився відпочивати в тайгу.

Читайте також"Увімкнеться останній Соляр": смерть Путіна неминуча – астролог

Як повідомив український журналіст-міжнародник Іван Яковина, Путін під впливом Шойгу захопився шаманськими обрядами і для участі в них відвідує періодично Сибір.

9 вересня в російському Кремлі пройшла п'ята за рік зустріч президента РФ Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Самі переговори тривали понад 3 години, а Путін і Лукашенко підписали 28 програм по так званій "союзній державі".

10 вересня Путін попрощався з главою МНС Росії Євгеном Зінічевим, який загинув при загадкових обставинах на водоспаді Кітабо-Орон на річці Іркінгда.

Чи вакцинований Путін

У квітні 2021 року Путін заявив, що нібито прищепився другим компонентом вакцини від коронавірусу. Перше щеплення від коронавірусу він нібито зробив 23 березня. При цьому президент РФ не зізнався, який саме препарат був використаний.

Автор: Дмитро Захаров