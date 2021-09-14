За даними росЗМІ, в оточенні президента Росії зафіксований факт захворювання на коронавірус.

Президент Росії Володимир Путін пішов на самоізоляцію, адже в його оточенні зафіксований факт захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє РИА Новости.

"Путін повідомив, що повинен дотримуватися режиму самоізоляції у зв'язку з виявленими випадками захворювання коронавірусом в його оточенні", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що через перехід на самоізоляцію президент Росії візьме участь онлайн в саміті ОДКБ і ШОС в Душанбе.

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З ким зустрічався Путін останнім часом

Минулого тижня Путін після візиту на Далекий Схід і відвідування Благовещенська взяв кілька днів відпочинку і разом з главою Міноборони Сергієм Шойгу відправився відпочивати в тайгу.

Як повідомив український журналіст-міжнародник Іван Яковина, Путін під впливом Шойгу захопився шаманськими обрядами і для участі в них відвідує періодично Сибір.

9 вересня в російському Кремлі пройшла п'ята за рік зустріч президента РФ Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Самі переговори продовжилися понад три години, а Путін і Лукашенко підписали 28 програм по так званій "союзній державі".

10 вересня Путін попрощався з главою МНС Росії Євгеном Зінічевим, який загинув при загадкових обставинах на водоспаді Китабо-Орон на річці Іркінгда.

У квітні 2021 року Путін заявив, що нібито прищепився другим компонентом вакцини від коронавірусу. Перше щеплення від коронавірусу він нібито зробив 23 березня. При цьому президент РФ не зізнався, який саме препарат був використаний.

Автор: Денис Прядко