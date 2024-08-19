За словами Ушакова, мирні пропозиції Росії щодо війни в Україні не анульовані.

Мирні пропозиції Росії щодо війни в Україні не анульовані, але на даному етапі Москва не розмовлятиме з Києвом. Про це заявив помічник правителя РФ Володимира Путіна Юрій Ушаков.

"На даному етапі з урахуванням цієї авантюри (операції ЗСУ у Курській області РФ - УНІАН) розмовляти ми не будемо. ... На даний момент, звичайно, зовсім було б недоречно вступати в будь-який переговорний процес", - сказав чиновник.

При цьому він не зміг відповісти на питання, коли такий процес може розпочатися.

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"Я не знаю. Все залежить від ситуації, в тому числі на полі", - резюмував поміник Путіна.

"Переговори" з РФ - останні новини

Як повідомляв УНІАН, напередодні офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що жодних прямих чи непрямих переговорів з Україною наразі не ведеться. При цьому, за її словами, напад ЗСУ на Курську область, що почався 6 серпня, анулював можливість почати домовлятися про припинення вогню.

Раніше видання The Washington Post із посиланням на дипломатів і офіційних осіб повідомило, що операція ЗСУ в Росії зриває таємні переговори про часткове припинення вогню. За даними видання, Україна і Росія повинні були провести непрямі переговори в Катарі.

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