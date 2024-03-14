За словами експерта, для кожної людини є різне поняття оптимізму, тому Путін може черпати енергію саме зі злочинів проти людства.

Президент РФ Володимир Путін вже довготривалий час тримається за владу та не збирається її покидати. Багато кого цікавить питання, як довго може прожити російський диктатор, навіть якщо буде перебувати під наглядом найкращих у світі лікарів та пересаджувати собі органи ледь не кожного року. За словами кандидата біологічних наук, генетика Олени Підгірної, за таких умов цілком можливо є те, що Путін може прожити ще 50 років.

"Давайте тримати у думках, що генетика і медицина - це ще не все. Зовнішні чинники - різні за своєю природою - часом мають дуже серйозний вплив на тривалість і якість життя людини… Думаю, на це цілком можна розраховувати", - розповіла вона в інтерв'ю "Телеграф".

За словами Підгірної, жити до 100 років можна й без трансплантацій, адже в селах України сотні бабусь, які пережили голод, війну та все життя виконували важку фізичну працю, теж дожили до століття.

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Коли в генетика запитали, чи є такі формули, за якими можна визначити можливу тривалість життя людини, вона відповіла, що "довголіття не наслідується прямо, як колір очей або волосся".

"За довголіття відповідає більш аніж 200 генів у нашому організмі. Крім того, на тривалість життя впливає спосіб життя і довкілля: де ви живете, що їсте, чим дихаєте, як часто рухаєтесь", - пояснила кандидат біологічних наук.

За її словами, шанси успадкувати довголіття стають більш можливими з віком. Фахівці вважають, що до 65-70 років люди самотужки створюють для себе довголіття, а вже, перейшовши цей рубіж, можна розраховувати на генетику.

"Крім того, важливу роль відіграють думки. Сьогодні існує безліч досліджень, результати яких показують, що оптимісти, люди з позитивним мисленням і стресостійкістю завжди живуть довше, аніж песимістично налаштовані люди", - додала Підгірна.

Проте, як відомо, найвідоміші в історії погані люди живуть доволі довго. Генетик стверджує, що позитив для кожної людини є різним.

"Якщо ми почуваємося життєрадісними, роблячи добро і живучи у мирі зі світом, покидьки можуть щиро радіти і зберігати оптимізм, скоюючи злочини проти людства. Не має значення, у чому саме людина черпає цю енергію, якщо вона дозволяє їй підживлювати себе. Хоч би сумно це звучало, цілком ймовірно, таких людей дійсно тримають на землі погані справи", - зауважила експерт.

Президентські вибори в РФ: останні новини

Раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що жителів тимчасово окупованих територій України російські окупанти примушували голосувати за Володимира Путіна за два дні до виборів.

Як писав УНІАН, Путін звинуватив Україну в тому, що вона намагалася зірвати його переобрання на п'ятий термін, яке має відбутися 15-17 березня. Так він прокоментував атаки України по РФ.

"Головна мета, я в цьому не сумніваюся, полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормальному процесу волевиявлення громадян", - сказав російський диктатор.

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