Під "переговорами" з Києвом Путін має на увазі не що інше, як капітуляцію України.

Журналісти видання звернули увагу на уривок інтерв'ю російського президента Володимира Путіна пропагандисту Дмитру Кисельову, у якому він сказав: "Зараз вести переговори тільки тому, що у них патрони закінчуються, якось безглуздо з нашого боку".

Оглядач видання Пилип П'ятов висловив думку, що "одне це речення ясно дає зрозуміти: Путін використовує кожну військову слабкість для нападу і досягнення цілей - знищення України і поневолення українського народу".

"Це викриває мислення диктатора і наївність тих політиків, які вірять у мирні переговори з РФ", - підкреслив журналіст.

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Пятов зазначив, що наразі Україна зазнає невдач на кількох фронтах через те, що отримує недостатньо зброї і боєприпасів, і, за логікою деяких політиків, за таких умов Путін має бути готовим до переговорів. "Але російський диктатор дотримується зовсім іншої логіки. Під "переговорами" Путін насправді має на увазі не що інше, як капітуляцію України", - пояснив оглядач.

З такою оцінкою згоден і заступник головного редактора видання Пауль Ронцхаймер.

"Це відповідь усім, хто продовжує вимагати від України та Заходу кроків, щоб зробити переговори можливими. Незважаючи на невдачі 2022 року, коли його війська не змогли взяти Київ і він втратив території на сході та півдні, мета Путіна НІКОЛИ не змінювалася: Путін хоче знищити Україну за рахунок ще більшої кількості своїх військ і військової економіки, позбавити її існування, стерти культуру. Що стосується Заходу: якщо ми не зможемо зробити більше, рано чи пізно Путін досягне цієї мети. Зараз час грає на його користь", - констатував журналіст.

Ймовірні переговори РФ і України

Влада України не раз говорила, що Кремль не хоче, щоб настав справжній мир, оскільки його мета - захопити всю територію України. Також українська влада вважає, що РФ може використовувати переговори для накопичення сили, щоб потім знову піти в атаку.

Наприкінці лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знову заявив, що готовий посадити за стіл переговорів у Стамбулі представників України та РФ, щоб вони обговорили питання роботи Чорноморського зернового коридору.

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