Дія Указу поширюється і на тих, хто воював проти України з травня 2014 року.

Президент РФ Володимир Путін створив фонд "захисники Вітчизни", який надаватиме підтримку звільненим з військової служби "ветеранам бойових дій". Йдеться про тих, хто брав участь у війні проти України. Також підтримку надаватимуть родичам загиблих учасників вторгнення в Україну.

Як пише "Медуза", дія документа поширюється і на тих, хто воював на боці так званих "Л/ДНР" з травня 2014 року. Фонд буде фінансуватися з федерального бюджету, добровільних пожертвувань та "інших джерел".

Главою Фонду Путін поставив Анну Цивельову - вона дружина губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова.

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У січні минулого року "Агентство" публікувало розслідування, згідно з яким, Анна Цивільова є двоюрідною племінницею Путіна.

Інші новини про Путіна

Нещодавно стало відомо, що Путін в 2005 році купив квартиру в Ізраїлі для своєї колишньої вчительки через офшор російського мільярдера Романа Абрамовича. Це доводить зв'язок між президента РФ і цим бізнесменом.

Минулого тижня видання"Проект" опублікувало розслідування про розкішну нерухомість Путіна і ймовірної коханки і матері дітей президента РФ Аліни Кабаєвої на березі озера Валдай (Новгородська область).

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