Це важливий доказ зв'язку між президентом РФ та мільярдером.

Президент РФ Володимир Путін у 2005 році купив квартиру в Ізраїлі для своєї колишньої вчительки через офшор російського мільярдера Романа Абрамовича.

Про це пише The Washington Post. Зазначається, що під час свого офіційного візиту до цієї країни він зустрівся зі своєю колишньою вчителькою Міною Юдицькою-Берлінер. За її словами, саме тоді він і домовився про покупку житла.

Журналісти також знайшли секретні фінансові документи. Вони доводять, що гроші надійшли через офшорний рахунок, який таємно контролює Абрамович. Документи включають "акт дарування", який фіксує переказ $245 тисяч від підконтрольної бізнесмену компанії на Кіпрі Юдицькій-Берлінер у той самий день, коли вона придбала житло в центрі Тель-Авіва.

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Розслідувачі додають, що сама по собі трансакція нічим не примітна, датується майже 18 роками тому і стосується такої невеликої суми, що її ледве можна було б зареєструвати як помилку округлення в багатомільярдних офшорних книгах російських мільярдерів. Але ця покупка є важливою, оскільки вона ставить Абрамовича в центр угоди, яка має особисту значущість для президента РФ.

При цьому сам бізнесмен десятиліттями заперечував будь-які фінансові зв’язки з Путіним. Він також вимагав спростування від медіа та судився за видалення статей, у яких йшлося про виконання ним розпоряджень російського лідера.

Нерухомість Путіна - що відомо

Нещодавно видання "Проект" опублікувало розслідування про розкішну нерухомість Путіна і ймовірної коханки і матері дітей президента РФ Аліни Кабаєвої на березі озера Валдай (Новгородська область).

Він має площу 1200 квадратних метрів і розташований на землі, що належить другу Путіна, бізнесменові Юрію Ковальчуку. За 800 метрах звідси – будинок самого Путіна, побудований на початку 2000-х, та резиденція російського президента "Ужин".

Після публікації місце, де розташовані дачі Путіна і Кабаєвої, раптово закрили для відвідування через "екологію" .

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