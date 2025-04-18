У Путіна є ще близько двох тижнів, проте якою буде реакція США - невідомо.

Неофіційний крайній термін адміністрації президента США Дональда Трампа щодо угоди з Росією про припинення вогню в Україні спливає до кінця квітня - без будь-яких зобов'язань з боку Кремля. При цьому кремлівський диктатор Володимир Путін випробовує терпіння Трампа, затягуючи переговори, пише Axios.

Американський лідер нещодавно наполягав, що припинення вогню стає дедалі ймовірнішим і що відповідь від Росії можна буде почути вже цього тижня. Держсекретар США Марко Рубіо, зі свого боку, заявив, що Трамп готовий повністю припинити мирні переговори "протягом кількох днів".

"Ми не збираємося продовжувати літати по всьому світу і проводити зустріч за зустріччю, якщо не видно прогресу", - сказав він. Однак Рубіо не звинуватив жодну зі сторін і не уточнив, чи будуть США вводити санкції, перш ніж вийти з переговорів.

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Крім того, держсекретар США, після розмови з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, наголосив на необхідності того, щоб Росія погодилася на американську концепцію припинення вогню.

У відповідь Кремль заявив, що прогресу вже досягнуто, але нових контактів зі США цього тижня не планується. А спецпредставник Білого дому Стів Віткофф після зустрічі з кремлівським диктатором Володимиром Путіним повідомив, що отримав більш чітке уявлення про вимоги Путіна до мирного врегулювання. Хоча йому й не вдалося отримати схвалення Путіна на 30-денний план припинення вогню, який Трамп просуває вже шість тижнів як перший крок до довгострокового миру. Україна цей план уже підтримала, пише ЗМІ.

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Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами віце-президента США Джей Ді Венса, у процесі переговорів з'явилися якісь "цікаві речі", які дають надію на позитивний результат.

"Оскільки переговори тривають, я не буду їх упереджувати, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні", - зазначив він.

Віткофф же заявив, що РФ може отримати частину окупованих територій України. Він припустив, що Україну можуть менше хвилювати ті регіони, які є російськомовними. "Коли ви починаєте розглядати ці п'ять регіонів - Росія зацікавлена в них, і, до речі, Україна також, - але якщо частина з них здебільшого російськомовні, то, можливо, Україну вони можуть менше хвилювати?" - сказав він.

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