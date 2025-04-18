Він також сказав, що "Україні можуть бути не потрібні російськомовні регіони".

Росія може зберегти під своєю владою частину окупованих територій України. Про це заявив спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю The Wall Street Journal.

Віткофф підтвердив, що говорив із Путіним про питання територій під час візиту в Росію. При цьому він підкреслив, що під час їхньої розмови "Путін був зациклений на українській землі".

При цьому спецпредставник США висловив думку, що Росія може отримати деякі з п'яти регіонів, які вважає своїми, але не всі.

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Віткофф також припустив, що Україну можуть менше хвилювати ті регіони, які є російськомовними.

"Коли ви починаєте розглядати ці п'ять регіонів - Росія зацікавлена в них, і, до речі, Україна теж, - але якщо частина з них здебільшого російськомовні, то, можливо, Україну вони можуть менше хвилювати?" - сказав Віткофф.

Лідер Росії Володимир Путін оголосив Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області частиною Росії. Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Україна ніколи не визнає ці території російськими.

Водночас, пише WSJ, якщо адміністрація Трампа чинитиме тиск з метою змусити відмовитися від частини або всіх територій, Зеленський опиниться перед дилемою - втратити підтримку США, якщо не погодиться, або підтримку українців, якщо погодиться. Будь-який із цих варіантів буде вигідний Путіну.

Переговори про завершення війни

Віткофф, підсумовуючи свої переговори з російським диктатором Володимиром Путіним минулого тижня, заявив, що "ключ" до спільної угоди про мир обертається навколо "п'яти територій".

Спецпредставник назвав переговори "переконливими" і додав, що обговорювалися кроки, які могли б закінчити війну в Україні та "привести до можливостей для бізнесу".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США визнають переговори про припинення вогню в Україні нежиттєздатними, якщо протягом кількох днів не вдасться домогтися успіху.

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