Він розповів про деталі переговорів Мелоні.

Наразі Сполучені Штати Америки оптимістично налаштовані на можливість припинення війни Російської Федерації проти України.

Як передає Reuters, про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні заявив американський віце-президент Джей Ді Венс. Він сказав журналістам, що хоче розповісти їй про "деякі переговори" між Росією та Україною:

"Ми вважаємо, що навіть за останні 24 години у нас є кілька цікавих речей, про які ми можемо повідомити. Оскільки переговори тривають, я не буду їх упереджувати, але ми налаштовані оптимістично і сподіваємося, що зможемо покласти край цій війні, цій дуже жорстокій війні".

Мирні переговори

Нагадаємо, останні часом президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював розчарування повільним темпом переговорів, закликаючи Росію "рухатися вперед" у мирному процесі. ​

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Вчора він сказав, що Москва має надати свою відповідь щодо готовності до повного припинення вогню вже до кінця тижня. Згодом держсекретар Марко Рубіо попередив, що в інакшому випадку Вашингтон може взагалі вийти з переговорів.

Заяви пролунали після того, як Рубіо та спеціальний посланцець Трампа Стів Віткофф відвідали Париж та поспілкувалися з президентом Франції Еммануелем Макроном.

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