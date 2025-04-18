Американські чиновники вказали, що очікують значного прогресу найближчим часом.

Представники США на зустрічі в Парижі заявили, що вони хочуть домогтися повного припинення вогню у війні України з Росією протягом найближчих кількох тижнів. Про це повідомляє видання Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Як зазначається, переговори в Парижі, за участю президента Франції Еммануеля Макрона та спецпредставника США Стіва Віткоффа, а також українських посадовців, були зосереджені здебільшого на тому, як як якнайшвидше перейти до припинення вогню та міцного миру в Україні.

"Американські чиновники вказали, що очікують значного прогресу найближчим часом, і учасники зустрічі в четвер погодилися працювати в цьому напрямку", - пише Bloomberg.

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Як зазначає видання, паризька зустріч ознаменувала собою останню спробу Європи вплинути на результат переговорів, продемонструвавши, що разом із Києвом вони повністю підтримують зусилля США щодо припинення війни та що Росія має довести серйозність своїх намірів у переговорах про припинення вогню.

Європейські чиновники також хотіли дізнатися, які дії розглядає адміністрація Трампа, якщо не отримає прогресу від Путіна, і вони хотіли переконати Вашингтон у необхідності посилити свою позицію щодо Москви, зокрема за допомогою "масштабного" пакета санкцій, про розгляд якого Трамп раніше згадував, зазначив один зі співрозмовників видання.

Як зазначив Єлисейський палац, після цієї зустрічі радники з національної безпеки і переговірники з Німеччини, Франції, США і Великої Британії знову зберуться в Лондоні наступного тижня, щоб продовжити свої обговорення.

Зустріч у Парижі - новини

17 квітня в Парижі відбулася зустріч французького президента Еммануеля Макрона з державним секретарем США Марко Рубіо і спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Сторони говорили про Україну, митні тарифи та Близький Схід.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відбулися зустрічі делегацій України та США, а також представників країн-учасниць "коаліції охочих". За його словами, відбулася дискусія щодо шляхів до повного припинення вогню та подальшого процесу досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

Також стало відомо, що 17 квітня держсекретар США Марко Рубіо провів розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Зазначається, що сторони говорили про війну в Україні - зокрема, про зустріч американської команди з представниками України та європейськими союзниками в Парижі.

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