Президент РФ намагається обійти санкції й інтегрувати оборонно-промисловий комплекс Білорусі до свого ОПК.

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, зосередився на зміцненні економічного контролю над Білоруссю.

Як повідомляє ISW, російський лідер протягом 5–6 квітня зустрівся у Москві із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони обговорили питання союзної інтеграції у сфері безпеки, економіки, оборони, культури та гуманітарні питання.

Зокрема, йшлося й про створення єдиної системи непрямих податків. Крім того, Путін та Лукашенко планують заходи щодо формування загальних стандартів для російських і білоруських промислових підприємств і зусилля з уніфікації торгового законодавства обох країн.

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Зазначається, що російські та білоруські чиновники зосередженні на заходах із заміщення імпорту і підтримці мікроелектронної промисловості для пом'якшення санкцій Заходу. Водночас президент РФ оголосив, що обидві країни продовжують процес створення спільного ринку нафти, газу та електроенергії.

Аналітики переконані, що у такий спосіб Кремль, імовірно, хоче максимально інтегрувати оборонно-промисловий комплекс Білорусі до свого ОПК.

Війна в Україні - позиція Білорусі

Офіційний Мінськ з перших днів повномасштабної війни в Україні допомагав Москві і надавав свою територію для ударів по українських містах.

Лукашенко заявляв, що готовий вступити у війну на боці РФ. Журналісти ж переконані, що в Кремлі розробили детальний план поневолення Білорусі до 2030 року.

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