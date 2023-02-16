Диктатор наголосив, що це стосується не тільки України, але й інших сусідніх країн.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів заявив, що готовий вступити у війну на боці Росії, але тільки в одному випадку.

"Я готовий разом із росіянами воювати з території Білорусі лише в одному поки що випадку: якщо звідти хоч один солдат прийде на територію Білорусі вбивати моїх людей. Якщо вони вчинять агресію проти Білорусі, відповідь буде найжорстокішою. І війна набуде зовсім іншого характеру", - заявив диктатор під час прес-конференції, інформує БелТА.

Ба більше, найближчий соратник Путіна наголосив, що його погрози стосуються не лише України, а й інших країн-сусідів.

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Загроза з боку Білорусі

Режим Олександра Лукашенка не перестає підігравати диктаторському режиму Путіна. За даними ДПСУ на території Білорусі зараз перебуває близько 11 тисяч російських військових, однак їх кількість періодично змінюється.

Водночас українська розвідка вважає, що наразі загрози відкритого вторгнення з боку Білорусі на територію України немає. Президент РБ Олександр Лукашенко водить російського лідера Володимира Путіна за ніс.

Білорусь у 2023 році починає будувати новий полігон і військове містечко в Гомельській області, що межує з Україною.

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