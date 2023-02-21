У документі всього 17 сторінок, на яких викладені політичні, оборонні, торговельні та соціальні цілі російської влади в Білорусі.

У Кремлі розробили детальний план "повзучої анексії" Білорусі політичними, економічними та військовими засобами до 2030 року.

Як повідомляє центр "Досьє", згідно з планом, підготовленим восени 2021 року, Кремль збирається не пізніше кінця десятиліття сформувати союзну державу Росії та Білорусі. У документі всього 17 сторінок, на яких викладені політичні, оборонні, торговельні та соціальні цілі російської влади в Білорусі. Вони розділені на короткострокові (до 2022 року), середньострокові (до 2025 року) і далекосяжні (2030 рік).

У план входить "гармонізація" російських і білоруських законів, "узгоджена зовнішня і оборонна політика" і "торгово-економічне співробітництво" на основі інтересів Росії. Також у плані йдеться про "забезпечення переважного впливу Російської Федерації в суспільно-політичній, торговельно-економічній, науково-освітній та культурно-інформаційній сферах" Білорусі.

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У розробці плану брали участь Генштаб Збройних сил РФ, співробітники ГРУ, СЗР, ФСБ і відділ адміністрації президента, співробітники якого курували інтереси Кремля в Південній Осетії і Абхазії та взаємодію з самопроголошеними "ДНР" і "ЛНР".

Для незалежної східно-європейської країни з населенням 9,3 млн осіб це означає знищення її суверенітету і зведення до положення сателіта Москви.

Білорусь у війні проти України - деталі

У Збройних силах України скептично ставляться до "нового захоплення Києва". За словами командувача угрупованням Сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, безпосередньої загрози столиці немає, але Україна готова до будь-яких ескалацій.

Своєю чергою спікер ДПСУ Андрій Демченко заявив, що на кордоні з Білоруссю немає ударного угруповання російських військ, щоб повторити події 24 лютого 2022 року.

Так зване народне ополчення Білорусі може зібрати 100-150 тисяч осіб. У білоруському Міністерстві оборони не виключають, що їх чисельність може бути більше.