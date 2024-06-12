Путін, можливо, упустив можливість здобути вирішальну військову перемогу на фронті перед президентськими виборами у Сполучених Штатах Америки.

Про це пише Френсіс Дірнлі у статті для The Telegraph. Він нагадав про промову президента Джо Байдена на річниці Дня висадки в Нормандії, в якій той пов'язав війну в Україні з жертвою, яку його співвітчизники принесли 80 років тому, а також про дозвіл бити американською зброєю по території РФ.

Нещодавно Україна уразила "командний вузол" у Бєлгороді, російські кораблі в порту Таганрога, та, що стало найбільш символічним тріумфом, один з найсучасніших і найдорожчих літаків Кремля - винищувач Су-57.

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Дірнлі зазначає, що окремо ці атаки не змінюють стратегічну ситуацію, але разом з частими ударами по російських нафтобазах свідчать, що в логістичному плані Україна досягла переломного моменту, коли вона більше не може бути розгромлена російськими військами. Окрім того, нещодавно схвалена допомога від Штатів вже поступає на фронт, а чеська "снарядна" ініціатива просувається швидкими темпами.

"Критичне вікно можливостей, коли Москва перевершувала за чисельністю і озброєнням Київ, майже напевно вже минуло, і з наближенням листопада це дорого коштуватиме Владіміру Путіну в політичному плані. Його метою було здійснити суттєве вторгнення в Україну до того, як Америка піде на вибори, поставивши Байдена в незручне становище і зобов'язавши того, хто виграє вибори в Білому домі, примусити Київ до мирних переговорів", - додав він.

Журналіст вважає, що необхідно переоцінити період, який тривав після минулорічного контрнаступу України, який не досяг своїх цілей. "Замість того, щоб вважати, що Росія здобула додаткові успіхи, його слід розглядати як високоефективну українську оборону і потенційно вирішальну військову перемогу", - йдеться у статті.

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