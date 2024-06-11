Хоча ракетні удари та удари безпілотників тривають, Терехов заявив, що ці зміни допомогли принести відносний "спокій".

Українська армія завдала ракетних ударів по позиціях запуску ракет у Росії, допомагаючи скоротити кількість обстрілів міста Харкова, повідомив агентству Reuters його мер Ігор Терехов.

Його коментарі прозвучали після того, як президент США Джо Байден наприкінці минулого місяця схвалив використання американської зброї для ураження цілей на території Росії, які використовували для нападу на Харків, друге місто України, розташоване недалеко від російського кордону.

Хоча ракетні удари та удари безпілотників тривають, Терехов заявив, що ці зміни допомогли принести відносний "спокій".

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"Це допомогло", - сказав Терехов в інтерв'ю в Берліні, коли його запитали, чи полегшила можливість завдати удару по Росії ситуацію після кількох тижнів важких бомбардувань.

"Тому, можливо, у Харкові цей період затишшя останні пару тижнів. Що не було таких великих бомбардувань, як це було, наприклад, у травні".

Мер повідомив, що до Харкова прибули близько 11,5 тисяч осіб із регіонів, які зазнавали активних бомбардувань. Терехов також наголосив на необхідності західної ППО для захисту його міста.

Атаки РФ на Харків - деталі

Місто і прилеглий регіон уже давно зазнають нападів з боку Росії, але останніми місяцями удари стали інтенсивнішими, завдаючи шкоди цивільній та енергетичній інфраструктурі.

У понеділок Росія випустила три керовані бомби по Харкову, пошкодивши щонайменше два будинки, що підкреслює загрозу, яка зберігається.

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