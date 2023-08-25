Президент Росії, оголошений в міжнародний розшук за скоєння воєнних злочинів, знову не ризикнув покинути підконтрольну собі територію.

Президент Росії Володимир Путін, який раніше побоявся їхати на саміт БРІКС в ПАР, не поїде також і на саміт G-20, який відбудеться в Індії. Нібито тому, що зараз він занадто зосереджений на війні з Україною. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу, пише "РИА Новости".

"Путін не планує поїздку на саміт G20 до Індії. Головний акцент зараз - спеціальна військова операція", - сказав Пєсков.

Видання "База" з посиланням на джерела в Адміністрації президента пише, що російську делегацію на саміті очолить міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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Саміт G20 в Індії

18-й саміт глав держав і урядів так званої "Групи двадцяти" відбудеться 9-10 вересня в Нью-Делі. У минулому році такий захід приймала у себе Індонезія. Тоді російську делегацію теж очолив Сергій Лавров.

Минулого року саміт G20 був в основному присвячений темі російської агресії проти України. Президент Індонезії покликав на саміт і Володимира Зеленського, і Володимира Путіна, але в підсумку, не поїхали ні один, ні другий. Однак Зеленський виступив на саміті по відеозв'язку.

На нинішній саміт у Нью-Делі не запросили представників України, хоча участь Росії не заперечується. Глава індійського МЗС в середині липня пояснював це тим, що на саміті обговорюються питання економічного розвитку, а для вирішення питань безпеки, тобто російської агресії проти України, є Рада Безпеки ООН.

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