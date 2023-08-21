Відсутність диктатора буде дуже помітною.

Скасування візиту Володимира Путіна на саміт БРІКС свідчить про ізоляцію Росії та звуження горизонтів російського президента, пише СNN.

Тепер він має вкрай обмежені можливості для пересування. "Зрештою, Путін має відкриті двері до Пекіна, а дружні Кремлю лідери в Центральній Азії та Ірані розстелили йому привітний килимок після вторгнення в Україну. І, звичайно, у нього завжди буде Мінськ", - йдеться у повідомленні.

Водночас неявка Путіна буде дуже помітною на цьому саміті. Президент РФ просуває такі структури, як БРІКС, як противагу очолюваним США і Заходом інституціям, а Росія залишається втягнутою в кампанію за міжнародний вплив, особливо на глобальному півдні.

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Попри можливе розчарування через низьку явку африканських лідерів на саміт Росія-Афріка, Москва все ще робить ставку на підтримку з боку країн Африки, Латинської Америки та Азії, відзначає видання. Тепер Путін втратив ще одну можливість просувати своє бачення.

У Кремлі тим часом намагаються довести, що його відмова їхати на БРІКС не пов'язана з ордером на його арешт від Міжнародного кримінального суду.

"Незалежно від мотивів, неявка Путіна на саміт не є вигідною для Москви. Але Росія наполегливо продовжує піар-кампанію, яка представляє Росію як рішучу антиколоніальну державу, що підтримує більш справедливий і рівноправний світовий порядок", - йдеться у статті.

Саміт БРІКС: що відомо

Саміт проходитиме 22-24 серпня у місті Йоганнесбург. Президент ПАР пропонував Путіну взяти участь онлайн, або відправити замість себе Сергія Лаврова, однак той довго відмовлявся.

Причиною слугує ордер на арешт Путіна, виданий МКС за депортацію українських дітей. 17 липня уряд ПАР офіційно ініціював процес арешту Путіна, якщо той опиниться на їхній території.

Згодом у Кремлі заявили, що Путін "вирішив" брати участь у саміті у форматі відеозв'язку. Сам президент РФ заявив, що не вважає свою присутність на саміті БРІКС "більш важливою, ніж присутність в Росії зараз".

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