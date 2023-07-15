Там вважають, що для цього є інші організації.

Допомога в досягненні миру між Україною та РФ не є завданням G20. Ця мета може бути досягнута за посередництва ООН або в результаті двосторонніх переговорів.

Про це заявив "шерпа" Індії в G20 Амітабх Кант в інтерв'ю Reuters. "На нашу думку, G20-економічний форум, а не форум для вирішення питань безпеки", - сказав він.

В даний час Індія головує в G20 і наступний саміт пройде в Нью-Делі на початку вересня за участю представників РФ.

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Ставлення Індії до війни в Україні

З самого початку війни в Україні Індія зайняла нейтральну позицію. Індійське керівництво уникає критики РФ, закликаючи до пошуків дипломатичного вирішення війни.

При цьому індійська сторона нишком значно збільшила закупівлі російської нафти на тлі антиросійських санкцій з боку західних країн.

А сьогодні стало відомо, що Індія та Франція розробляють "мирний план" для врегулювання війни в Україні. Їх ініціатива буде відрізнятися від раніше запропонованих іншими країнами. Індійський прем'єр Нарендра Моді заявив, що підтримує дипломатичне завершення війни в Україні, але не підтвердив, що може бути посередником.

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