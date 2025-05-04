Він знову звинувачує Захід.

Кремлівський правитель Путін заявив, що до повномасштабної війни проти України нібито призвело невизнання незалежності та суверенності Росії Заходом.

У пропагандистському фільмі російського кореспондента Павла Зарубіна "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" він заявив, що після розпаду Радянського Союзу Захід нібито хотів "добити" Російську Федерацію, розділивши на декілька частин. Путін нагадав про свою промову на Мюнхенській конференції 2007 року:

"Росія або буде незалежною і суверенною, або її не буде взагалі. Ось це я хотів донести до наших партнерів, як я говорив тоді, колег, в надії на те, що вони почують і якось скорегують своє ставлення до Росії. Почули всі, але не відреагували у належний спосіб. Це і призвело до сьогоднішніх подій".

Брехня Росії про війну

Як відомо, Москва за роки війни неодноразово змінювала та підганяла "причини" для свого вторгнення в Україну, часто суперечачи сама собі.

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Вони не витримують перевірки фактами, постійно змінюються залежно від аудиторії, і майже завжди мають ознаки маніпуляції, пропаганди та перекручення історичних подій.

Так, російська пропаганда під час анексії Криму й пізніше стверджувала, ніби в Україні утискають права російськомовних громадян. Також там запевняли, що вступ України до НАТО становив би загрозу для безпеки РФ.

Перед вторгненням у лютому 2022 року Путін оголосив, що одними з цілей є "денацифікація" та "демілітарізація" України, попри відсутність нацистського режиму та демократичні вибори.

Крім того, Путін неодноразово говорив про те, що Україна - "штучна держава", створена "за рахунок російських земель", і натякав на її нелегітимність як незалежної держави. Це абсолютно суперечить міжнародному праву.

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