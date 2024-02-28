Американський журналіст визнав, що Кремль обзиває українців нацистами, щоб демонізувати їх.

Спроби Володимира Путіна виправдати агресію проти України необхідністю провести "денацифікацію" – це "найтупіша річ" і не що інше, як спроба назвати українців "злом". Про це заявив американський журналіст Такер Карлсон, який на початку лютого записав гучне інтерв’ю з російським диктатором.

Карлсон взяв участь у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана. У великій тригодинній розмові вони обговорили зокрема і нещодавнє інтерв’ю Путіна Карлсону. Фрідман поцікавився у колеги, що той думає про спроби диктатора виправдати вторгнення в Україну необхідністю провести "денацифікацію".

"Це найтупіша річ, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що це означає. "Денацифікація?" – відповів Карлсон.

Відео дня

Журналіст визнав, що йому вкрай не сподобалася уся та частина розмови з Путіним, в якій той просто намагався очорнити Україну.

"Справа в тому, що "нацизм", чим би він не був, є невід’ємним поняттям від німецького народу. Це був націоналістичний рух в Німеччині. (...) Я сам антинацист. Але не існує ніякого нацистського руху у 2024 році. Називати їх (українців) нацистами, це якось дуже по-дитячому", – сказав Карлсон.

На його думку, позначення когось "нацистом" є просто способом назвати людиною "злом". За словами Карлсона, під час розмови з Путіним у нього склалося враження, що той справді вірить в засилля неонацистів в Україні.

Інтерв’ю Путіна Карлсону

Як писав УНІАН, на початку лютого американський журналіст Такер Карлсон, відомий своєю дружбою з Дональдом Трампом та прихильним ставленням до Росії, записав велике інтерв’ю з Володимиром Путіним. Це була перша така розмова російського диктатора із західним журналістом за кілька останніх років.

Попри повну лояльність журналіста і відсутність "незручних" запитань, Путін так і не зміг справити враження на американську аудиторію, приділивши багато часу дивним екскурсам у глибоку історію. При цьому він наговорив багато відвертих дурниць і неправди.

Серед найбезглуздіших заяв диктатора – згадка про нібито розмову із Володимиром Зеленським, в якій Путін буцімто дорікнув його за потурання неонацистам, коли батько українського президента сам воював проти гітлерівців. Ця частина була або галюцинацією, або просто вигадкою Путіна, адже батько Володимира Зеленського народився вже після Другої світової війни.

Вас також можуть зацікавити новини: