Зеленський зазначив, що Україна розраховує отримати 3 мільйони снарядів до кінця 2025 року.

Україна не хоче довгої війни з Росією. Ба більше, вже сьогодні є всі інструменти, щоб швидко її закінчити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Чехії Петром Павелом.

Зокрема, Зеленський відповів на запитання журналістів про те, як він реагує на заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що "примирення з Україною неминуче". Він підкреслив, що наша країна не залишиться без підтримки союзників.

"На мою думку, якщо Україна буде сильною, війна закінчиться якомога швидше. Усі інструменти є в руках насамперед у США і наших європейських колег. Зберегти союз між Америкою і Європою - завдання номер один. Змусити Росію піти на повний беззастережний сісфайр (припинення вогню - УНІАН). Тим більше ця пропозиція Сполучених Штатів була і ми її підтримали. Це також пріоритетне завдання", - сказав президент України.

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Зеленський додав, що Україна розраховує отримати до кінця 2025 року 3 мільйони снарядів. За його словами, росіяни мають це знати.

"Це не означає, що хтось хоче довгої війни, ми хочемо її закінчити. І всі війни закінчуються, у будь-якому разі, у чому я впевнений, війна закінчиться, як і закінчуються завжди довгі диктаторські режими, як і закінчується життя будь-якої імперії, яка просто побудована на принципах війни, принципах неповаги до людей, до їхніх прав", - підкреслив президент України.

Путін заявив, що "примирення з Україною неминуче"

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що у нього не було необхідності застосовувати ядерну зброю під час війни проти України. Він додав, що "примирення з Україною неминуче, це питання часу".

За словами диктатора, Росію нібито "хотіли спровокувати" на використання ядерної зброї в Україні. Він підкреслив, що "сподівається" на те, що це не буде потрібно.

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