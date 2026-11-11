Зеленський відповів, коли Україна почне випробування антибалістичної cиcтеми 'Фрея'

Президент Володимир Зеленський сподівається, що вже взимку вперше буде випробовано нову антибалістичну систему "Фрея" (FREYJA).
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час спільного брифінгу для медіа з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Глава держави висловлює вдячність за деякі нові проєкти, які вже в процесі реалізації. Йдеться про безпеку як для України, так і Європи.
"Фрея – ми намагаємося зосереджуватися на антибалістичній системі. Ми не можемо працювати над цим проєктом самостійно. Ми дуже вдячні данській промисловості та іншим партнерам. І я сподіваюся, що взимку ми будемо тестувати нову антибалістичну, першу європейську антибалістичну систему. І маю надію, що ми отримаємо певний результат. Ми цього потребуємо для усіх нас", - наголосив Зеленський.
Чому Україна потребує цієї антибалістичної системи
Також у глави держави запитали, наскільки критично для України та Європи добитися успіху у створенні цієї антибалістичної системи як альтернативи для "Петріотів".
Зеленський висловив повагу до американських партнерів, але у світі є великий дефіцит антибалістичних ракет. Він зауважив, що промисловість США не виробляє достатньо ракет-перехоплювачів для "Петріотів" навіть для американських потреб і країн Близького сходу.
"І шкода, що Європа має великий дефіцит антибалістичних систем і антибалістичних ракет", - сказав Зеленський.
При цьому, як зауважив президент, ще одна тенденція стосується зростання ціни на ці системи.
"Ціна дуже висока. Через війни у світі ціна зросла в кілька разів", - підкреслив глава держави.
Окремо він зазначив, що Франція теж працює над антибалістичною версією SAMP/T.
"Ми бажаємо їм удачі. Це буде корисно. Але Європа зараз не має сильної, дешевої антибалістичної системи, яка працюватиме на 100%", - наголосив Зеленський.
Разом з тим, президент сказав, що Україна має розуміння, як така система має працювати завдяки досвіду війни:
"Я маю надію, у нас буде така єдність, що ми створимо "Фрею"".
Антибалістична система "Фрея": що відомо
Як повідомляв УНІАН, Україна взаємодіє з іншими європейськими країнами з метою розроблення і створення антибалістичної системи "Фрея". Ця нова система має стати дешевшою та більш масовою альтернативою для зенітно-ракетних комплексів Patriot.
13 липня у Парижі було започатковано Антибалістичну коаліцію. До коаліції увійшли Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Іспанія тощо. Над створенням антибалістичного щита працюватимуть наступні компанії: FP, Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Weibel, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran і Destinus.
Україна прагне зробити готовим прототип європейської антибалістичної системи FREYJA у першій половині 2027 року.
Також Зеленський заявляв, що Україні треба 100 систем в межах створення антибалістичного щита в межах проєкту FREJYA для закриття неба.