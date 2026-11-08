Кушнер пропонує перебудувати систему безпеки Європи ще до кінця війни в Україні, - WP

Європейці вважають, що перешочерговим завданням має бути припинення вогню в Україні.

Джаред Кушнер, спеціальний представник і зять президента США Дональда Трапма, висунув ідею, аби Європа і Росія почали обговорювати післявоєнну архітектуру безпеки на європейському континенті у форматі Ради НАТО-Росія. Як пише аналітик і оглядач американської газети The Washington Post Девід Ігнатіус, цей формат припинив збиратися у 2014 році у зв’язку з незаконною анексією Криму.

За його словами, Україна перебуває у критичному моменті, оскільки Київ і Москва переходять у ще одну зимову запеклу боротьбу, яка може спустошити обидві країни. Однак, вважає він, останні дипломатичні зрушення є помірно обнадійливими.

Він вказує, що спецпредставник Джаред Кушнер допоміг організувати зустріч, яка відбудеться 10 листопада в Абу-Дабі. Представники Сполучених Штатів, України та Росії розпочнуть обговорювати компроміси, необхідні для досягнення припинення вогню.

Відео дня

При цьому, Кушнер пов’язав свої зусилля щодо українського перемир’я із закликом до ширших багатосторонніх перемовин між Росією і Європою стосовно післявоєнної безпеки на континенті.

Відповідно до інформації, озвученої посадовцем, обізнаним з переговорами, модель Кушнера для таких багатосторонніх перемовин – це Рада НАТО-Росія, яка була створена після "холодної війни", але цей формат був призупинений у 2014 році після вторгнення Росії до України і захоплення Криму.

Як повідомив Кушнер у мережі X, якщо наступного тижня в Абу-Дабі вдасться досягнути прогресу, за його сподіваннями, європейські держави "перейдуть до ширшого багатостороннього формату за їхньої прямої участі".

Також він перерахував свої загальні цілі: "Постійні консультації з безпеки, надійні кризові комунікації, більша воєнна відкритість, взаємні заходи зі скорочення ризиків ескалації, і міцна основа для довгострокової європейської безпеки та стабільності".

Водночас, як зазначають європейські політики, вони готові до діалогу з Росією, але будуть домовлятися про безпекові рамки лише після того, як буде досягнуто припинення війни в Україні.

"Обидва напрямки напоготові", повідомив посадовець з країни, яка є близькою союзницею США. Але посадовець попередив: "Мирна угода щодо України має бути укладена перед узгодженням безпекової архітектури".

Високий посадовець з іншої ключової європейської країни пояснив, що у такому підході є багато ризиків для європейців, але краще долучитися, аніж ні. "Наш підхід все ж полягає у тому, що ці питання мають обговорюватися лише після війни", - відзначив чиновник.

Він визнав, що ці перемовини не будуть легкими.

Цей посадовець також підкреслив, що хоча ключові європейські лідери підтримують зусилля Кушнера, в Європі досі домінує єдність довкола ідеї, що спершу має бути припинення вогню, яке має передувати будь-яким європейсько-російським обговоренням.

Така послідовність буде вирішальним питанням. Кушнер прагне одночасного процесу, аби обилва потяги, так би мовити, прибували в один і той же час. Європа, яка витупає на стороні України, наполягає, що напрямок припинення вогню має бути першочерговим.

Водночас, президенту США Дональду Трампу варто врахувати післявиборчі реалії в Америці в його справах щодо Росії і України, бо слабшає його здатність добитися мирної угоди, яка буде сприятливою для російського диктатора Володимира Путіна. А можливість для більшої американської підтримки для України зростає, бо новий склад Конгресу матиме широку проукраїнську двопартійну більшість в обох палатах.

Мирні переговори - більше новин

Як повідомляв УНІАН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готується масштабна угода, яка стосуватиметься не лише України, а й усієї Європи. За словами очільника Білого дому, така угода може охоплювати всю Європу.

Водночас, президент України Володимир Зеленський застеріг, що потенційна домовленість між Росією та Європою може бути небезпечною.

Вас також можуть зацікавити новини: