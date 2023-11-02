Йдеться про систему SA-22, яка в Росії має назву "Панцир-С1".

Російська ПВК "Вагнер" може надати підтримуваному Іраном ліванському угрупованню "Хезболла" систему протиповітряної оборони, пише The Wall Street Journal, посилаючись на дані американської розвідки.

За словами американських чиновників, мова йде про систему SA-22, яка для перехоплення літаків використовує зенітні ракети і гармати ППО. У Росії вона носить назву "Панцир-С1".

"Один з американських чиновників заявив, що Вашингтон не підтвердив відправку системи. Але він стежить за дискусіями за участю "Вагнера" і "Хезболли", і потенційні поставки викликають серйозну заклопотаність", - пише видання.

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Раніше США розмістили авіаносець у Східному Середземномор'ї, щоб спробувати утримати "Хезболлу" від відкриття Північного фронту проти Ізраїлю.

Водночас WSJ зазначає, що найманці ПВК "Вагнер" діють у Сирії, де також присутні бойовики "Хезболли".

"Хезболла" та Ізраїль

Після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і початку бомбардувань Гази у відповідь "Хезболла" активізувала свої напади на Північне прикордоння Ізраїлю. На даний момент сутички носять характер одиничних нападів, але "Хезболла" попередила, що почне значно масштабніший напад, якщо ЦАХАЛ увійде в Газу.

Водночас Ізраїль пригрозив масштабним ударом по Ірану, якщо "Хезболла" відкриє північний фронт.

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