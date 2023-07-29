Воєвики Вагнера можуть влаштувати провокації, маскуючись під виглядом біженців.

Через ризик можливих провокацій з боку терористів групи Вагнера Польща та Литва можуть повністю закрити кордон з Білоруссю.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ Литви Арнольдас Абрамавічус, зазначивши при цьому, що можливість закриття кордону з Білоруссю існує і міркування на цю тему реальні, повідомляє "Радіо Свобода".

Абрамавічус зазначив, що бойовики Вагнера можуть влаштувати провокації, маскуючись під виглядом біженців.

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"Це можуть бути групи біженців, нелегальних мігрантів, яких перекидають, щоб викликати якісь заворушення", - сказав дипломат.

ПВК "Вагнер" в Білорусі

28 липня 2023 року в Білорусь прибула чергова колона "Вагнера". У колоні щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки, включаючи бронеавтомобілі та бензовози.

Членів приватної військової компанії "Вагнер", які перебувають у Білорусі, можуть відправити "працювати" на Близький Схід (в Сирію) та Африку (Лівію, малі або Центральноафриканську Республіку).

У Білорусі поруч з базою "вагнерівців" з'явився ангар для "Іскандерів", які можуть нести ядерна зброя. Відстань від ангара до наметового табору ПВК "Вагнер" в селі ціль становить 16.5 км.

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