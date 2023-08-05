Павло Яблонський зазначив, що Варшава очікує нових провокацій.

Польська влада заявила, що найманці ПВК "Вагнер" намагалася проникнути на територію країни з Білорусі. Варшава посилює охорону своїх кордонів, чекаючи нових провокацій на кордоні.

"Очевидно, що спроби "вагнерівців" потрапити до Польщі будуть. Ми очікуємо нових спроб атак на кордоні, можливо, також нових спроб порушити наш повітряний простір", - заявив заступник голови МВС Польщі в ефірі CNN.

За його словами, найманці намагатимуться демонструвати свою вседозволеність. При цьому він вказав, що Варшава збільшила кількість своїх військ на кордоні з Білоруссю, тому що розглядає "будь-які кроки" для захисту громадян і території, "включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону".

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"Ми хотіли б уникнути цього, тому що в якійсь мірі це крайній захід. Але якщо атаки і спроби дестабілізації нашої країни продовжаться, то у нас не залишиться іншого виходу", - підсумував Яблонський.

ПВК "Вагнер" в Білорусі- останні новини

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Наприкінці липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що групу "вагнерівців" перекинули в бік Сувальського перешийка.

1 серпня білоруські вертольоти порушили кордон Польщі на низькій висоті, через що Варшаві довелося посилити охорону.

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