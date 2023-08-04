Коли йдеться про російських найманців, треба тримати руку на пульсі.

Пентагон зробив заяву щодо перебування ЧВК "Вагнер" у Білорусі, зокрема неподалік кордону Польщі, яка є членом НАТО.

За даними "Європейської правди", речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер під час брифінгу сказав, що наразі через присутність у Білорусі російських найманців неминучих ризиків для Польщі та інших країн НАТО немає.

Речник Пентагону додав, що найкраще про ситуацію на кордоні з Білоруссю можуть сказати представники Польщі, але у США немає причин для коригування розташування збройних сил.

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"Я не знаю про жодні неминучі ризики зараз, коли йдеться про транскордонні операції, але, знову ж таки, коли йдеться про групу "Вагнера", я думаю, що ми всі постійно тримаємо руку на пульсі", – заявив Райдер.

"Вагнер" у Білорусі

Наприкінці липня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про переміщення групи найманців ПВК "Вагнер" в сторону Сувальського коридору. Останній з’єднує Польщу з державами Балтії та відокремлює територію Калінінградської області (РФ) і Білорусі.

Посадовець зазначив, що Польща вже два останні роки стикається з постійними атаками на своєму кордоні. Зокрема, у 2023 році було зафіксовано 16 тис. спроб перетину польсько-білоруського кордону нелегалами, яких заманюють (провокують) до Польщі президенти РФ та Білорусі – Володимир Путін та Олександр Лукашенко. Також йшлося, що понад 100 найманців ЧВК "Вагнер" рушили в бік Сувальського перешийка в Білорусі.

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