Проект резолюції представила Росія.

Рада безпеки ООН більшістю голосів не підтримала запропоновану Росією резолюцію щодо "військових біолабораторій" в Україні.

Росія пропонувала розпочати розслідування "військово-біологічної діяльності США на території України", пише Укрінформ. Проект резолюції підтримали Росія і Китай.

Зазначається, що проти проголосували США, Велика Британія та Франція. Водночас десять непостійних членів Радбезу ООН – Ірландія, Норвегія, Албанія, Індія, Бразилія, Мексика, Кенія, Гана, Габон та ОАЕ – утрималися.

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Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд назвала цей захід "колосальною витратою часу". Брехливі твердження РФ вона описала як "чистої води вигадки, висунуті без найменших доказів".

Радбез ООН: заяви Росії про Україну

Росія використовує Раду безпеки ООН для поширення фейків про Україну.

Так, постійний представник Росії при ООН Василь Небензя виступив із заявою про те, що на території України нібито знайшли дрони, які повинні були переносити заражених інфекціями комарів. Він наголосив, що в Україні нібито реалізували проекти з вивчення можливості поширення інфекцій через мігруючих птахів і кажанів.

Водночас на сайті ООН повідомили, що представники Організації не знайшли доказів наявності біологічної зброї в Україні або розробки подібної зброї.

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