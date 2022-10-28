Дипломати вважають, що Росія поширює пропаганду.

Представники ООН не знайшли доказів наявності біологічної зброї в Україні або розробки подібної зброї. Цю інформацію поширюють російські пропагандисти.

Про це повідомляється на сайті ООН.

За словами верховного представника ООН з питань роззброєння Ізуму накаміцу, організація не бачила доказів наявності біологічної зброї в Україні.

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Крім того, посол США Лінда Томас-Грінфілд і зовсім назвала ініційований Росією брифінг Радбезу ООН щодо нібито розробки біологічної зброї в Україні "колосальною тратою часу". Дипломат заявила, що зустріч проводили для поширення дезінформації.

"Неважливо, скільки зустрічей Росія намагається скликати з цього приводу. І неважливо, як сильно вона розкручує свою пропагандистську машину. Ми не повинні відволікати ресурси ООН на безпідставне розслідування. І ми не повинні дозволяти тактиці Росії відволікати нас від її жорстокої агресивної війни", - зауважив дипломат.

Росія В ООН - що відомо

Предтавителі Росії в ООН постійно переглядають всі резолюції про засудження війни в Україні, користуючись своїм правом вета.

Водночас 12 жовтня на Генасамблеї ООН ухвалили резолюцію про територіальну цілісність України. 143 країн підтримали документ, п'ять висловилися "проти" - Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Сирія і Росія, а ще 35 - "утрималися".

Крім того, в ООН назвали РФ відповідальною за більшість військових злочинів, скоєних в Україні, включаючи напади на мирних жителів.

Також США і їх союзники звинуватили Російську Федерацію в марній траті часу Радбезу ООН і поширенні брехливої інформації про "військово-біологічні програми" в Україні.

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