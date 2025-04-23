Також польський міністр згадав і про загрозу з боку РФ для його країни.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський різко висловився щодо дій РФ в Україні. Зокрема він дорікнув Кремлю за кількість території, якою володіє країна-агресор. Про це він сказав під час свого звернення до польського парламенту, цитує The Telegraph.

"Вам що, мало землі? Одинадцять часових поясів і все ще недостатньо? Подбайте про краще управління тим, що знаходиться в межах ваших кордонів, відповідно до міжнародного права", - зазначив він, звертаючись до лідерів РФ.

У The Telegraph нагадали, що Польща є одним із найсильніших союзників Києва та серйозно побоюється російської загрози для своїх кордонів.

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"Тривога і питання про те, що станеться, оселилися в польських домівках. Чи ми також перебуваємо під загрозою російської агресії? Чи відносини між Європою і Сполученими Штатами наближаються до кризи? Чи може Європа швидко покращити свою обороноздатність?", - запитав Сікорський.

Захоплення Росією українських територій

Раніше видання The Washington Post писало, що США в Лондоні запропонують офіційно визнати Крим російським і заморозити фронт. Джерела видання кажуть, що в обмін на визнання Криму російською територією Москва має припинити військові дії в Україні.

Водночас президент України Володимир Зеленський відповів, чи допускає Україна можливість визнання Криму російським. За його словами, у цьому питанні немає про що говорити, адже "це поза нашою Конституцією, це наша територія, територія народу України".

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