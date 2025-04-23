За словами очільника МЗС Польщі, Китай може допомогти Україні закінчити війну з РФ.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Китай збільшити дипломатичні зусилля для закінчення війни в Україні. За його словами, метою союзників Києва є досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, передає Bloomberg.

"Ми вважаємо, що Китай міг би внести нову цінність у світовий порядок, якщо - і у нього є засоби для цього - він покладе край колоніальній війні Володимира Путіна в Україні", - зауважив Сікорський під час свого щорічного звернення до польського парламенту.

Китай та Україна - останні новини

Як писав УНІАН, до МЗС України викликали посла Китаю через участь його громадян у війні на боці РФ. Зокрема українські спеслужби передали китайській стороні докази участі китайців у війні, а дипломати закликали Пекін припинити підтримку Росії у її агресії.

Відео дня

Також повідомлялось, що Україна звинуватила Китай у постачанні зброї РФ. Однак речник МЗС країни Лінь Цзянь заявив, що Китай нібито ніколи не надавав летальної зброї будь-якій стороні в "українській кризі".

Вас також можуть зацікавити новини: