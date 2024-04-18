Лідер французьких соціал-демократів Рафаель Глюксманн наголосив, що Франція надає Україні недостатню кількість снарядів, в той час, як Росія використовує в рази більше.

Лідер французьких соціал-демократів Рафаель Глюксманн розкритикував недостатній рівень європейської допомоги для України та звинуватив лідерів разом з президентом Франції Еммануелем Макроном в тому, що вони "отримують задоволення від розмов, але демонструють слабкість у діях".

"Ми досі не навели лад на наших виробничих лініях, ми досі не зробили того, що потрібно було зробити. Існує такий дисбаланс у вогневій потужності, що ми перебуваємо на переломному етапі", - зазначив він в інтерв'ю Politico.

Коли у Глюксманна запитали, чи є ризик неминучого програшу України у війні проти РФ, він відповів, що саме Західна Європа "не впоралася із завданням" після початку нападу Росії на нашу державу.

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За його словами, Франція надає Україні лише 3 тисячі боєприпасів на місяць, в той час, як Росія випускає "20 000 снарядів на день".

Також він звинуватив Макрона в тому, що той "знехтував Варшавою та Вільнюсом" на користь "Пекіна і Москви" та в тому, що він входить до частини "старої традиції французьких еліт, які відчувають себе самовдоволеними, коли мають особливі відносини" з китайським і російським режимами.

Глюксманн зауважив, що підтримувати військові зусилля України є необхідністю не лише для самої країни, але й для Франції, нагадавши про російські кібератаки на французькі лікарні.

"Проти наших демократій ведеться гібридна війна, яка знаходить військове втілення на українському фронті", - запевнив політик.

Що відомо про Рафаеля Глюксманна

Політик, який є представником власної партії Place Publique, користується підтримкою Соціалістичної партії Франції та проводить свою другу виборчу кампанію в Європейському Союзі. Попри те, що у 2019 році його список набрав ледь більше як 6% голосів, з того часу він став популярним завдяки своїй кампанії з питань прав людини та яструбиній позиції щодо України.

Своєю чергою кандидатка на виборах в ЄС від Еммануеля Макрона Валері Зайєр спершу наголошувала, що вона схожа з Глюксманном, проте президентський табір почав наступати на лівого кандидата, а міністр-делегат з питань Європи Жан-Ноель Барро взагалі назвав його "європейцем лише за зовнішністю".

"Я боровся за загальні інтереси Європи протягом 20 років. Я не чекав, поки вони стануть реалістами щодо Володимира Путіна, перш ніж я почав захищати принципи та інтереси Європи", - зауважував Глюксманн.

Підтримка західних країн під час війни в Україні: останні новини

Раніше головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель пояснив, чому Захід не захищає Україну так, як Ізраїль. За його словами, розгортання аналога ізраїльської системи "Залізний купол" у країнах Європи вимагало б часу та великих грошей.

"По-друге, під час іранської атаки ракети пролітали над військово-повітряними базами, які належать Франції, США та Йорданії. І вони також захищали свої бази. В Україні цього немає. Там немає військово-повітряних баз, які належать США, Великій Британії чи Йорданії", - зазначив він.

Водночас нещодавно Данія оголосила про пакет допомоги для України. Кошти з цього пакету буде спрямовано на закупівлю боєприпасів, безпілотників і виробництво ракетних компонентів.

"Інвестиції в українську оборонну промисловість для закупівлі та передачі зброї та боєприпасів, безпілотників і виробництва ракетних компонентів у співпраці з Нідерландами та Чехією, а також значна морська допомога. Це основні елементи 17-го пакета допомоги, щодо якого уряд сьогодні провів консультації з датським комітетом із питань зовнішньої політики", - зазначили у Міноборони Данії.

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