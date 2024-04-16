За його словами, вся справа у відсутності іноземних військових баз в Україні.

Захист західними союзниками неба України та Ізраїлю - дві різні речі, їх не можна порівняти, заявив головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель.

За його словами, розгортання аналога ізраїльської системи "Залізний купол" у Європі вимагало б часу і великих грошей. "По-друге, під час іранської атаки ракети пролітали над військово-повітряними базами, які належать Франції, США та Йорданії. І вони також захищали свої бази. В Україні цього немає. Там немає військово-повітряних баз, які належать США, Великій Британії чи Йорданії", - цитує дипломата "Європейська правда".

Водночас він переконаний, що країни Європейського Союзу мають допомагати Україні у зміцненні її протиповітряної оборони. Він сподівається, що на зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС, запланованій на 22 квітня, буде дано "досить конкретні зобов'язання в цьому напрямку".

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Захист неба України:

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль ракетами різного типу і дронами-камікадзе. Партнери країни допомагали збивати їх ще на підльоті до Ізраїлю.

Україна засудила атаку. Президент Володимир Зеленський зазначив, що допомога партнерів у відбитті обстрілу вказує, що подібні рішення залежать не від 5 статті НАТО, а від політичної волі.

У Білому домі заявили, що в Ізраїлі та Україні "різний повітряний простір і різна картина загроз".

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