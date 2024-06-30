Катастрофа сталася під час тестового запуску двигуна, зліт ракети не планувався.

У Китаї під час полігонних тестів першого ступеня ракети Tianlong 3 сталася катастрофа, яка ледь не призвела до численних жертв. Кадри епічного вибуху публікують у соцмережах китайські користувачі.

Як пише видання Space News, комерційна компанія Space Pioneer проводила тестове випробування першого ступеня своєї ракети-носія Tianlong-3 на випробувальному полігоні поблизу міста Ґун'ї (провінція Хенань, центральний Китай).

За задумом, тест мав проходити без фактичного зльоту ракети: потужні притискні затискачі та інші конструкції мали утримати ракетний ступінь на місці. Однак з якоїсь причини ракета здійнялася в небо і незабаром впала на околиці міста, спричинивши на землі потужний вибух.

Як пише Reuters із посиланням на заяву місцевих рятувальників, частина ракети впала в "безпечній зоні", але спричинила локальну пожежу. Вогонь вдалося загасити, ніхто не постраждав.

"Падіння уламків ракети в Китаї після запусків не є чимось нечуваним, але дуже рідко трапляється, щоб частина ракети, що розробляється, незаплановано злітала з полігону і розбивалася", – пише Reuters.

За даними Space Pioneer, перший ступінь Tianlong-3 нормально спалахнув під час гарячого випробування, але пізніше від’єднався від випробувального стенду через структурну несправність і приземлився в гористій місцевості на відстані 1,5 км від полігону.

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