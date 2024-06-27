Аварія сталася на головній міжнародній трасі, якою курсують експреси за маршрутом Будапешт-Братислава-Прага.

Потяг Прага-Будапешт зіткнувся з автобусом у Словаччині, в результаті чого щонайменше п’ятеро людей загибли та є поранені.

"У словацькому місті Нове Замки потяг зіткнувся з автобусом. Ця серйозна дорожньо-транспортна пригода сталася на залізничному переїзді на Дворській дорозі в Нових Замках близько шостої вечора, 27 червня", - повідомив журналіст Віталій Глагола.

Під час зіткнення потяга з автобусом п'ятеро людей загинули, ще п'ятеро постраждали. Кілька постраждалих перебувають у важкому стані.

Серед постраждалих водій автобуса та водій поїзда. Ніхто з пасажирів поїзда не постраждав. Повідомляється, що у потязі були й українці. Причини аварії невідомі, їх розслідування триває.

Аварія сталася на головній міжнародній трасі, якою курсують експреси за маршрутом Будапешт-Братислава-Прага.

Потяг, що потрапив у ДТП EuroCity (EC) 279. Він прямував за маршрутом Прага – Будапешт і зіткнувся з автобусом фірми Arriva.

ДТП з українцями за кордоном

Вранці 22 червня на території Румунії в ДТП потрапив автобус, в якому перебувало 50 громадян України. 9 пасажирів отримали незначні травми.

Про ДТП повідомили у Міністерстві закордонних справ. Зазначається, що постраждалим громадянам України була надана консульська допомога. Всі громадяни продовжили подорож на іншому транспортному засобі.

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